Tuzla, Formula 1 yarışları için hazır

Tuzla Belediyesi, 9 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için tüm hazırlıklarını tamamladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yarış kaskı takarak Formula 1 aracına bindi. Başkan Yazıcı yaptığı açıklamada, "Formula 1 organizasyonunu dünyada yaklaşık 2 milyondan fazla izleyici bulunan gerçekten çok ilgi duyulan yarışlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu yarışların Tuzla'da yapılıyor olması Türkiye'de İstanbul'da yapılıyor olması bizim için çok büyük onur ve gurur kaynağı" dedi.

Tuzla Belediyesi, 9 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Sorumluluk alanında 1 aydır devam eden çalışmalar kapsamında yaklaşık 1 milyon 150 bin metrekare alan içerisinde ot biçme, çalı ve diken temizliği işlemleri tamamlandı. Yaklaşık 500 bin metrekare alanda ise budama işlemlerini tamamladı. Biçilen, otlar, çalılar ve budanan ağaçlar Tuzla Belediye ekipleri tarafından araçlara yüklenerek temizlendi. VIP localarda bulunan koltuklar, üst geçitler ve bilet satış yerleri de ozon yıkama yönetimle dezenfekte edilerek temizlendi. Tüm alan içerisinde toplam 287 adet 770 litre çöp konteynerı ve 42 adet 2'li sıfır atık seti yerleştirildi. Yerleştirilen konteyner ve setler yarış öncesi ve sonrasında görevliler tarafından toplandı. Yarış süresi boyunca 3 adet çöp kamyonu, süpürme aracı, tanker ve ambalaj atığı aracı ile birlikte 15 personel görevli olarak çalışmalarını sürdürecekler. Formula bir organizasyonunda görevli olanlar Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda bulunan bungalov evlerde misafir edildi. Çalışanların kamp alanından Formula 1 pistine ulaşımı da Tuzla Belediyesi tarafından sağlandı.

Şadi Yazıcı: "Sorunsuz geçmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 9 yıl aradan sonra yeniden Formula 1 ile buluşmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Özellikle emeği geçen, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ve Intercity yöneticileri dahil olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Formula 1 organizasyonunu dünyada yaklaşık 2 milyondan fazla izleyici bulunan gerçekten çok ilgi duyulan yarışlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu yarışların Tuzla'da yapılıyor olması Türkiye'de İstanbul'da yapılıyor olması bizim için çok büyük onur ve gurur kaynağı. Biz de 13-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan yarışlardan önce tedbirler almaya çalıştık. Elimizden geldiğince hem ilçemizin, İstanbulumuzun hem de ülkemizin tanıtımında çok önemli olan bir yarışın İstanbul'da Tuzla'da yapılırken sorunsuz geçmesi için eliminden gelen tüm gayreti gösterdik" dedi.

"Tüm imkan ve olanakları seferber ettik"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Şadi Yazıcı, "Öncelikle ana yolların düzenlenmesi, ulaşım akslarının düzenlenmesi, gerçi seyircisiz izlenecek ama her ihtimale karşı yine de bu tedbirleri aldık. Park içerisinde hem yarışın daha güvenli yapılabilmesi açısından, çimlerin biçilmesinden tutun da temizlenmesine, ozonla yıkanmasına, geri dönüşümlerin oluşması konusunda, çöplerin alınması ve konteynırlar. Yine 4-5 aracımız yarış boyunca da sürekli burada kalacaklar. Öncesinde de temizlikler yapıldı. Çalışanların kalmasını sağlayacağı konaklama tesislerinin sağlanması gibi bütün imkanları sağlamaya çalıştık" diye konuştu.

"Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum"

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Yazıcı, "Özellikle ilk yarışı hatırlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Yarışlar yetişsin diye devletin tüm kurumlarını hatta özel idare ve büyükşehiri devreye sokarak yarışların yapılması için, çevre düzenlemeleri, yolların tamamlanması uğraşmıştı. Çünkü söz verilmişti. Daha sonra diğer yarışlarda dahil, devletin ciddi bir tecrübesi oluştu. Türkiye Cumhuriyeti bu konuya hazırdı. Böylesi büyük bir organizasyon uzun yıllar yapılmıştı. 9 yıl aradan sonra tekrar yapıyoruz. Tecrübeliyiz. Ama ülkemiz ve milletimiz için çok kıymetli. Ülkenin tanıtımı için çok kıymetli. Tekrar söylüyorum himayesinde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.