Tuzla Gençlik Merkezi öğrencileri gönüllere dokunuyor

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM)'de eğitim gören öğrenciler evlerinden getirdikleri malzemeler ile gıda kolisi hazırladılar. Öğrenciler tarafından titizlikle hazırlanan 100'den fazla gıda kolisi, Tuzla'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Tuzla'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) TUZGEM'de yüz yüze eğitim ile hazırlanan öğrenciler, Ramazan ayının paylaşmak ayı olduğunu anlatan özel bir yardım kampanyası düzenlediler. Öğrenciler, kendi evlerinden getirdikleri yağ, makarna, pirinç, salça gibi gıda ürünlerini kolilerde topladılar. Öğrenciler, 100 gıda kolisini büyük bir heyecanla hazırladılar. Hazırlanan gıda kolileri, öğrenciler tarafından Tuzla'da bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yaşlarının küçük ama yüreklerinin büyük olduğunu belirten TUZGEM öğrencisi Zehra Kaya,” YKS sınavına hazırlanıyorum. Arkadaşlarımız evlerinden ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere erzak getirdiler. Gönüllerinden ne koparsa veya koli halinde de getiren oldu. Bunları birleştirip ihtiyaç sahibi ailelere götürmek için hazırladık. Yaşımız küçük ama buradaki arkadaşlarımın yüreği büyük” dedi.

“Böyle yardımlar olduğu sürece bütün insanlık var olur”

TUZGEM'de eğitim gören Mustafa Yıkılmaz, ”Bugün hayırlı bir iş için buradayız. İhtiyaç sahibi ailelerimize erzak kolisi hazırladık. Makarnasından şehriyesinden bulgurundan tuzundan her şeyine kadar hazırladık. Gönüllü öğrencilerimiz sağ olsunlar evlerinden bir şeyler getirdiler. Herkesten Allah razı olsun. İnşallah herkesin istediği gönlünce olur. Böyle yardım ve böyle insanlar olduğu sürece milletimiz vatanımız bütün insanlık var olur” dedi.