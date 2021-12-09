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Tuzla Gençlik Ve Kültür Festivali'ne yoğun ilgi

Tuzla Belediyesi’nin Tuzla Marina’da düzenlediği, “Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali” kapılarını ziyaretçilere açtığı günden itibaren İstanbullular tarafından yoğun ilgi görüyor.

Tuzla Belediyesi'nin Tuzla Marina'da düzenlediği, “Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali” kapılarını ziyaretçilere açtığı günden itibaren İstanbullular tarafından yoğun ilgi görüyor.


Türkiye'nin yedi bölgesinden gelen el zanaatkârları, sahaflar ve antikacıların gençlerle buluştuğu, usta ellerin atölye çalışmaları, sahne performansları, sinema gösterimlerinin yer aldığı, Yeşilçam'ın hayatta kalan oyuncularının söyleşi ve sahne performanslarıyla renklenen Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali'ne İstanbullu sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle ahşap oymadan ev gereçleri yapımı, cam işçiliği ile süsleme yapımı ve ipek işçiliğine yoğun ilgi gösteren sanatseverler, tarihe çanak tutan bu sanatları deneyimleme şansı yakalıyorlar. Ayrıca, Yeşilçam'ın ünlü isimleri de sahne gösterileri ile katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. 19 Aralık'a kadar sürecek festivalde önümüzdeki günlerde de ünlü isimler sevenleri ile buluşmaya devam edecek.


İki günlük festival programı şu şekilde;


9 Aralık Saat:16.00 Nebula254 konseri


9 Aralık Saat:17.00 İbrahim Elden söyleşisi


9 Aralık Saat:18.00 Volkan Koşar konseri


10 Aralık Saat:16.00 Gözümün Nuru film gösterimi


10 Aralık Saat:17.00 Mehmet Ercan söyleşi


10 Aralık Saat: 18.00 Yasemin Özol konseri

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