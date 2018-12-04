Tuzla Kışa Merhaba Satranç Turnuvası'nda sporcular strateji ve taktikleriyle yarıştı

Tuzla Belediyesi Kışa Merhaba Satranç Turnuvası'na ev sahipliği yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bir insana yapılabilecek en büyük iyilik, aklını kullanmasını öğretmektir” diyerek bu spora desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Tuzla Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı ve Prima Satranç Akademisi işbirliğiyle Kışa Merhaba Satranç Turnuvası düzenlendi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın “Eğitim Kenti Tuzla” vizyonuyla düzenlenen turnuva, Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Turnuvaya ülkemizin farklı illerinden profesyonel ve amatör sporcular katıldı. 2 gün süren turnuvada profesyonel ve amatör sporcular kendi gruplarında galibiyet için kıyasıya bir mücadele verdi. Amatör sporcular 2 kategoride, lisanslı sporcular da A ve B kategorilerinde ter döktü.

Tuzla, satrançla anılmak üzere harekete geçti

Prima Satranç Akademisi'nden Ali Rıza Cankorur, turnuvaya ev sahipliği yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür etti. Cankorur, “Şimdiye kadar köftesiyle, balığıyla, eğitim tesisleriyle tanıdığımız Tuzla, bundan sonra da satrançla anılmak üzere harekete geçti. Belediye Başkanımız Sn. Dr. Şadi Yazıcı'nın bu konuda büyük destekleri var. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

İnsana yapılabilecek en büyük iyilik, aklını kullanmasını öğretmektir

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, turnuvanın finalinde Türk Satranç Ustası Kıvanç Haznedaroğlu ile satranç oynadı. Satrancın hayatındaki yerini “Satrancı sevmek, oynamak, onu yaygınlaştırmak için gayret sarf eden bütün herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ortaokul öğrencisiyken Kartal'dan Nişantaşı'na gidiyor, temel dersler alıyordum. İlk bilgisayar programcısı öğretmenim bana “Bilgisayarda oyun oynamak, bilgisayara en büyük hakarettir” demişti ama bilgisayarımda bir tek oyun oynadım. O zamandan beri bütün bilgisayarlarımı da saklıyorum, özel koleksiyonum da var ve bir tek satranç oynadım.” sözleriyle ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sporun yaygınlaştırılmasına destek vereceklerini söyledi.

Başkan Yazıcı, satranca verdikleri desteğin amacını “İnsanoğlu doğadaki bütün olaylarla karşılaştığında onunla ancak aklıyla mücadele edebilmiş ve aklıyla ancak var olabilmiştir. Akıl da bilgiye muhtaçtır. Zekanız ne olursa olsun bilgi zekanın kemendidir. Bunu işleyebilmek lazım. Bir insana öğretilebilecek ve yapılabilecek en büyük iyilik ona aklını kullanmasını öğretmektir. Satranç da bunlar bir tanesidir. Tuzla'da bunu yaygınlaştırmak, sevdirmek için elimden geleni yapacağım. Bunun yaygınlaştırılmasının çok önemli olduğuna yürekten inanıyorum. Bir insan ne yapıyorsa yapsın, simit bile satıyorsa strateji ve taktik sahibi olması lazım. Satranç ta bu konuda insana bir şeyler katabilen en önemli şeylerden bir tanesi. Tekrar teşekkür ediyorum hoş geldiniz Tuzlamızda büyük bir oyuna ve büyük bir turnuvaya özellikle de katılan bütün sporculara, hakemlerimize, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.” şeklinde paylaştı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini başkan yazıcı verdi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, satranç turnuvasının finalinde dereceye giren yarışmacılara kupa, madalya ve ödüllerini verdi. Prima Satranç Akademisinden Ela Ağır Cankorur, turnuvaya ev sahipliği yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya plaket vererek teşekkür etti.

Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Bilge İbrahim Özel Prima Satranç Akademisi Yöneticisi ve turnuva direktörü Ali Rıza Cankorur'a, Ali Rıza Cankorur da Prima Satranç Akademisi Yöneticisi Emre Ağın Cankorur'a plaket takdim etti. Kıvanç Haznedaroğlu'na da katılımlarından ve desteklerinden dolayı bir plaket takdim edildi.

Amatör Sporcular Sonuçları

Amatör grupta kategorilerinde 1. olan yarışmacılara altın madalya, kupa ve tablet, 2. olan yarışmacılara gümüş madalya, kupa ve Mp4, 3'üncülüğü hak eden yarışmacılara ise bronz madalya, kupa ve satranç takımı hediye edildi.

Amatör Minikler Kategorisi'nde dereceye girenler şu şekilde; "1. Batuhan İlhan, 2. Elif Nur Gönül,3. Ömer Cevdet Görgün." Amatör Küçükler Kategorisi; 1. Doruk Mirza İnal, 2. Tarık Ziyad Beşdaş,3. Süleyman Şahiner."Amatör Gençler Kategorisi; 1. Fatih Kürşat Meral, 2. Tarık Selvi, 3. Selim Selvi."

Lisanslı Sporcular Sonuçları

Profesyoneller kategorisinde 1.olan yarışmacılara altın madalya, kupa ve laptop, 2. olan yarışmacılara gümüş madalya, kupa ve tablet, 3. olan yarışmacılara ise bronz madalya, kupa ve drone hediye edildi. Lisanslı Sporcular A Kategorisi'nin dereceye girenleri ise şu şekilde; "1. Zehra Topel, 2. Emre Tınarlıoğlu, 3. İsmail Aydın, 4. Emirhan Emir, 5. Mustafa Lütfi Poyraz Özmen. Lisanslı Sporcular B Kategorisi, 1. Muhammet Emin Uygun

2. Arda Tufan, 3. Asım Beheşti Şahin, 4. Ayhan Şafakattı, 5. Özgür Öztürk."