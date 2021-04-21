Tuzla lalelerle gelin gibi süsleniyor

Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde yapılan peyzaj çalışmaları ile ilçede ilkbahar mevsiminin esintilerini yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Tuzla Belediyesi'nin fidanlığında yetiştirilen laleler, Tuzla'nın prestij noktalarına, kavşak ve refüjlere ekilmeye başlandı. Tuzla Belediyesi personelleri tarafından özenle dikilen laleler, nisan ayında sergilendikten sonra mayıs ayında yetiştirilmek üzere tekrar toplanacaklar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Tuzla'da yaptığımız çalışmalar ile kişi başına düşen yeşil alan sayısı İstanbul ortalamasının üstünde. Biz doğayı, toprağı seviyoruz. Ekiyoruz, topraktan verim alıyoruz. Doğa da bize tüm güzelliklerini sunuyor” dedi.

“Doğa da bize tüm güzelliğini sunuyor”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Tuzla'da yaptığımız çalışmalar ile kişi başına düşen yeşil alan sayısını İstanbul ortalamasının üzerine çıkardık. Hedefimizin kişi başına düşen yeşil alan sayısında Avrupa standartlarına çıkmak olduğunu belirtmiştik. Bu kapsamda çalışmalarımızı pandemi koşullarına rağmen sürdürüyoruz. Bir taraftan yeşil alan sayısını artırmaya çalışırken, diğer taraftan da yeşil alanları güzelleştirmeye içerisinde bulunduğumuz mevsimlerin esintilerini de yaşatmaya gayret gösteriyoruz. Kendi fidanlığımızda yetiştirdiğimiz rengârenk laleleri, Tuzlamızda ekimlerini yapıyoruz. Biz toprağı, doğayı çok seviyoruz. Doğa da bize tüm güzelliklerini sunuyor” dedi.