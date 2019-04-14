Tuzla Piyade Okulu'nda korkutan yangı

Tuzla Piyade Okulu'nda bulunan 4 katlı koğuşta yangın çıktı. Yangında 2 kursiyer teğmen hafif şekilde yaralanırken 3 kursiyer teğmen de dumandan etkilendi.

Yangın, 01.00 saatlerinde, Tuzla Piyade Okulu'nda bulunan 4 katlı koğuşta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı koğuşun giriş katında bulunan yatakhanenin prizinde henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangını gören askerler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri koğuşu kontrollü bir şekilde boşaltarak yangına müdahale etti. Yangının çıktığı yatakhane yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

2 Yaralı 3 dumandan etkilenen

Yangında yatakhanede bulunan 2 kursiyer teğmen hafif şekilde yaralanırken, 3 kursiyer teğmen de dumandan etkilendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince askeri personeller çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kursiyer teğmenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.