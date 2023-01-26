Tuzla TEM otoyolunda 130 kilometre hızla ilerleyen kamyon kamerada

Tuzla'da TEM otoyolunda 130 kilometre hızla ilerleyen kamyon, adeta yoldaki diğer araçlarla yarıştı. Trafik güvenliğini hiçe sayarak ilerleyen ve yolda art arda şerit değiştiren kamyonun ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla'da TEM otoyolunda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, otoyolda bir kamyonun 130 kilometre hızla ilerlediği, ara ara 130 kilometre hızı aştığı görüldü. Hızla ilerleyen kamyon adeta yoldaki diğer araçlarla yarıştı. Kamyonun art arda şerit değiştirdiği de gözlendi. Otoyolda hızla ilerleyen kamyonu arkasından gelen bir otomobil sürücüsü cep telefonu kamerası ile kayda aldı.