İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuzla'da 2 katı çöken bina havadan görüntülendi

Tuzla’da 7 ve 8’inci katına betonu atılan inşaat halindeki binada çökme yaşandı.

Tuzla'da 7 ve 8'inci katına betonu atılan inşaat halindeki binada çökme yaşandı. Binanı çöken kısmı drone ile havadan görüntülendi.


Tuzla Aydıntepe Mahallesi Çamlık Sokak'ta inşaatı devam eden bir binanın betonu atılan 7'nci ve 8'inci katında çökme meydana geldi. Çökmenin ardından polis binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay nedeniyle sokak içerisi ekipler tarafından yaya ve araç trafiğine kapatılırken, binada yaşanan göçme drone ile havadan görüntülendi. Binanın göçük yaşanan kısmı iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.