Tuzla'da 2. sınıf öğrencilerinin yazdığı koronavirüsle ilgili hikaye kitap oluyor

Tuzla'nın Orhanlı İlkokulu'nda 2-E sınıfında okuyan 20 öğrenci, öğretmenleri ile birlikte korona virüs salgınından etkilenerek hikaye kitabı yazdı. Öğrenciler, bir ormanda bulunan hayvanların salgın hastalığa yakalanması sonrasında aşı ile tedavi olarak gündelik hayatlarına geri dönmesinin anlatıldığı kitabın basımı için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan destek istedi. Öğrenciler, basılacak kitabın satışından elde edilecek geliri kanser hastalığı ile savaşan çocuklara ve LÖSEV'e bağışlayacak.

Tuzla'nın Orhanlı İlkokulu'nda 2-E sınıfında okuyan ve yaşları 8 olan 20 öğrenci, özel bir sosyal sorumluluk projesine imza attılar. Öğretmenleri Cansel Deveci'nin yardımları ile öğrenciler, korona virüs salgınından etkilenerek hikâye kitabı yazdılar. İsmini ‘Çikilop' koydukları ormanda geçen hikayede, salgın hastalığının etkilediği canlılar, doktor olan baykuş tarafından geliştirilen aşı ile tedavi görüyor. Minik öğrenciler anlattıkları hikâye ile aşının önemine dikkat çekerken, masal kitaplarının basılması için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan destek istediler. Minik öğrenciler, basılacak kitabı öğretmenlerine ve ailelerine satarak elde edilecek gelir ile kanserle savaşan çocuklara umut olmak istiyorlar. Öğrencilerin, kitabı yazma aşaması ve sanat dolu anları kameralara saniye saniye yansıdı.

“Öğretmenler olarak öğrencilere rehber olmalıyız”

Öğrencileri ile yazdıkları kitap hakkında bilgi veren Orhanlı İlkokulu öğretmeni Cansel Deveci, “Bu sene ikinci sınıf öğrencilerimiz ile böyle bir proje gerçekleştirdik. Kitabımızın adı, ‘Masalımıza sağlık'. Bu kitapta biz korona virüs salgınına biraz dikkat çektik. Bazen görüyoruz ki büyüklerimiz kurallara uymuyorlar. Maskesini takmayanlar, aşı olmakta direnen insanlar görüyoruz. Biz öğretmenler olarak çocuklara öncelikle rehber olmalıyız. Bazen, kendi hayatlarımızdan örnekler veriyoruz. Onları dinliyoruz. Aslıdan biz burada hayatı öğretiyoruz. Bir adım atmalarını sağlıyoruz. Onun için de bunları yaşayarak öğrenmeleri gerekiyor. Ben buna çok dikkat eden bir öğretmenim” dedi.

“Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'ya yazdım, sağ olsun olumlu cevap aldım”

Öğretmen Deveci, “Böyle bir kitap hazırlayarak onların dünyalarına inmek istedim. Fikirlerini merak ettiğim için ve farklı zeka türlerini ortaya çıkarmak istedim. Hikaye yazmak onların çok hoşuna gitti. Bu da bizim için güzel bir eser oldu. Sonrasında bunun basımı için araştırmalar yaptım. Birkaç yere başvurdum. Çok olumlu cevaplar alamadım. Bu benim şevkimi kırmıştı. Sonrasında pes etmek bana yakışmaz diye düşündüm ve en yakınımızdaki Başkanımıza yazdım. İlk yapmam gereken şeyi maalesef en son yaptım. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya yazdım. Kendisinden de sağ olsun olumlu cevaplar aldım. İlk öğrencilerim ile paylaştım. Kitabımız basıldığı zaman önce öğrencilerimize birer tane hatıra vereceğiz. Sonrasında da geri kalan kitapları öğretmen arkadaşlarımıza, yakın çevremize satarak buradan elde edeceğimiz gelirleri kanser hastalığı ile savaşan çocuklara ve LÖSEV'e bağışlayacağız” diye konuştu.

2'inci sınıf öğrencisi Berat Sümen, “8 yaşındayım. Kitabımızda Covid-19 olaylarını anlatıyor. Çikilop ormanında geçiyor. Öğretmenimiz bize ormanın adı ne olsun diye sordu. Biz de ‘Çikilop' olsun dedik” dedi. Öğrencilerden Kübra Nur ise,” İnsanların aşı olmasını ve çok fazla abur cubur yememesini anlatmak istedik. Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı, bizim kitabımızı basabilir misiniz? Kitaplarımızı öğretmenlerimize satıp, kanser hastası arkadaşlarımıza yardım edeceğiz” şeklinde konuştu.