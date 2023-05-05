Tuzla'da Adıyaman'ın başarılı depremzede öğrencilerine altın

Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Tuzla'da okuyan ve kültür, sanat, eğitim ve spor branşlarında başarılı olan öğrencilere altın hediye edildi. Bu yıl 8'incisi düzenlenen törende Tuzla'da okuyan ve Tuzla'yı ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil eden öğrencilere 21 Tam Altın, 29 Yarım Altın, 27 Çeyrek Altın dağıtıldı. Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak Tuzla Belediyesi'nin kardeş ilçesi olan ve depremden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesini başarıyla temsil eden öğrenciler de altınla ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Siz olmazsanız hiçbir şey olmaz. Anne ve babalarınız sizlere güveniyor. Öğretmenleriniz size güveniyor. Okul müdürleriniz sizlere güveniyor. Biz size güveniyoruz. Siz çok kıymetlisiniz. Bunun için çok çalıştınız ve başarılı oldunuz. Biz de başarıyı ödüllendireceğiz” dedi.

Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Tuzla'nın başarılı öğrencilerinin ödüllendirildiği ‘Tuzla'nın Yıldızlarına Ödül Yağmuru' programının 8'incisi Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program çerçevesinde Tuzla'da okuyan ve Tuzla'yı ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil eden öğrencilere altın hediye edildi. Programda kültür, sanat, eğitim ve spor branşlarında başarılı ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kurumlarına giden 77 öğrenciye 21 Tam Altın, 29 Yarım Altın, 27 Çeyrek Altın ile ödüllendirildi. Öğrencilere ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu takdim etti. Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak Tuzla Belediyesi'nin kardeş ilçesi olan ve depremden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesini başarıyla temsil eden öğrenciler de altınla ödüllendirildi.

“Çok çalıştınız, başarılı oldunuz ve biz de başarıyı ödüllendireceğiz”

Programda açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Öncelikle ben Tuzla halkı adına Tuzla Belediye Başkanı olarak başarılı tüm öğrencilerimi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Siz olmazsanız başka hiçbir şey olmaz. Anne ve babalarınız sizlere güveniyor. Öğretmenleriniz size güveniyor. Okul müdürleriniz sizlere güveniyor. Biz size güveniyoruz. Siz çok kıymetlisiniz. Bunun için çok çalıştınız ve başarılı oldunuz. Biz de başarıyı ödüllendireceğiz. Biz Tuzla'yı altınla kaplasak dahi önemli değil, önemli olan sizlere yatırım yapmaktır. Her sene başarılı öğrencilerimizi ödüllendirmeye çalıştık” dedi.

“Adıyaman Besni'den gelen kardeşlerimiz var”

Başkan Yazıcı,” Gerçekten bu ülkenin geleceği sizinle beraber şekillenecek. Yarın içinizden birisi burada ödül vermeye başlayacak. Biriniz İlçe Milli Eğitim Müdürü olacak, biriniz Belediye Başkanı olacak, biriniz bu Tuzla'yı yöneten olacak, bu ülkeyi yöneten olacak. Bu yüzden başarılarınıza başarı katmanız lazım. Bu açıdan size çok teşekkür ediyorum. Bir konunun altını çizmek istiyorum. Adıyaman Besni'den gelen kardeşlerimiz var. Ben depremin 3'üncü günü oradaydım. Gittiğimiz zaman oraları gördük. Bu yaşananlar hepimizin başına gelebilir. Ama özellikle de deprem bölgesinde 13,5 milyon insanı ilgilendiren büyük bir alanda büyük bir travma yaşadık. Biz de deprem bölgesindeyiz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralarımıza da acil şifalar diliyoruz. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın” dedi.

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu,” Gençlerimizi, öğrencilerimizi bu yıl da altın ödülüyle buluşturabildik. Hamdolsun pandemi dönemleri hariç her yıl yapmış olduğumuz mesaiyi, yıllık eğitim çalışmalarımızı, öğrencilerimize altın ödülü vererek taçlandırabiliyoruz” dedi.