İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuzla'da AK Parti Afişleri tüm ilçede bir gecede kesildi

Tuzla Belediye Başkanı, AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr.

Şadi Yazıcı'nın seçim kampanyasında kullandığı afişler, 20 Mart 2019 Çarşamba gecesi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesildi.


Tuzla'da toplumun her kesimiyle birlik ve beraberlik ruhuyla seçim çalışmalarını sürdüren Şadi Yazıcı'nın kampanya sürecinde sokaklara asılan afişleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.. AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak, AK Parti afişlerine zarar veren kişi veya kişilerin tespit edilmesi için suç duyurusunda bulundu. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü de olayın sorumlularının tespit edilmesi için araştırmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.