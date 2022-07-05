Tuzla'da Anne Çocuk Eğitim Merkezleri'nde yaz okulu heyecanı başladı

Tuzla'da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişime katkı sağlanması ve çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi alanlarında seçtikleri konular üzerine eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde yaz okulu heyecanı başladı.

Tuzla'da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişime katkı sağlanması ve çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi alanlarında seçtikleri konular üzerine eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde yaz okulu kayıtları başladı. Çocuklar için bowling, buz pateni, jimnastik, spor yüzme, görsel sanatlar, deney-bilim, piknik ve şenlikler gibi etkinliklerin yanı sıra İngilizce başta olmak üzere sınıf içi eğitimler verilirken, anneleri için de giyim, takı tasarımı, çocuk gelişimi, ilk yardım, iğne oyası, amigurumi, diksiyon, Kur'an-ı Kerim, el sanatları ve iletişim dersleri verilecek. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katkıları ile ücretsiz verilecek eğitimler, Ağustos ayında son bulacak.