Tuzla'da annelere ve çocuklara bilinçli ve güvenli bir gelecek hazırlanıyor

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. K. Nevzat Tarhan tarafından imza altına alınan protokol ile Tuzla'da anneler ve çocuklara bilinçli ve güvenli bir gelecek hazırlanıyor.

Tuzla Belediyesi ve Üsküdar Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek Bilinçli Anne-Güvenli Çocuk Eğitim Programı, 5 Şubat Salı günü Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi Emlak Konut şubesinde başlayacak. Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nin 7 şubesinde her ay 1 kez ve 2'şer saat düzenlenecek eğitimlerde, anneler için dürtü kontrolü ve çocuk ruh sağlığı, çocuk cinsel sağlık eğitimi, çocuklarda özgüven kazandırma yöntemleri yer alacak. Eğitim programı, 3-6 yaş arası çocuklar için eğitim oyunlarıyla desteklenecek. Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi ve başvuruda bulunan vatandaşların katılabileceği eğitimler, 3 kur sürecek ve 1 Mayıs 2019'da sona erecek. Eğitimler, Üsküdar Üniversitesi akademisyenler, çocuk gelişim uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, hemşireler tarafından verilecek.

"Anneler ve çocukları geleceğe hazırlıyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eğitim programını anneleri karşılaştıkları sorunlarda doğru davranışlara yönlendirmek için gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Yazıcı, “Bu eğitim programı ile annelere ve çocuklara bilinçli, güvenli, güçlü bir gelecek hazırlamayı amaçlıyoruz. Bilinçli annenin bilinçli toplumu oluşturacağına olan inancımızla çocukların yaşadıkları duyguların, davranışlarını daha iyi anlayacak ve onları güçlü gelecek için daha iyi yetiştireceğiz” dedi.