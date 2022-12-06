Tuzla'da aracın beton bariyerlere çarpma anı kamerada

Tuzla'da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 12.15 sıralarında Tuzla Fatih Mahallesi Eski Ankara Asfaltı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 KDR 77 plakalı Mercedes marka araç sürücüsü, cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Kaza sonrası adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Ekipler kazaya ilişkin çalışma başlattı. Yaşanan kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.