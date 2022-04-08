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Tuzla'da askeri alan içinde patlama

Tuzla Piyade Okulu içinde bulunan 41.

Bakım Müdürlüğü'nde bilinmeyen bir sebeple patlama oldu



Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı içinde bulunan 41. Bakım Müdürlüğü'nde bilinmeyen bir sebeple patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor. Yaşanan patlamanın mühimmat patlaması sonucu yaşandığı iddia edildi.



ilk belirlemelere göre yaralı yok



İlk belirlemelere göre olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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