Tuzla'da bahar çalışmaları sürüyor

Ayrıca Tuzla Deresi'nin de temizliği yapıldı.

Tuzla Belediyesi ekipleri, baharın gelişi ile birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde bulunan mazgal ve yağmur suyu hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmaları ekipler tarafından aralıksız yapılıyor. Ayrıca Tuzla'nın birkaç mahallesinden geçen Tuzla Deresi de özel araç ile temizlendi. Sıcak havaların artması ile birlikte kötü koku oluşmasının önüne geçmek için belirli periyotlar halinde dere temizleme çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

Bahar çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Bahar yağmurları öncesi ilçemizdeki altyapı ve tahliye hatlarının bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz” dedi.