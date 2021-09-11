Tuzla'da balıkların boyları tek tek ölçüldü

Bu kapsamda semt pazar yerleri ve dükkânlarda satılan balıkların boyları tek tek ölçülüyor.

Tüm Türkiye'de 1 Eylül itibarıyla balık av sezonu açıldı. Tezgâhlar balıklar ile dolarken, sofralarında balığı özleyen vatandaşlar ise soluğu balık tezgâhlarının önünde aldı. Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Tuzla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tezgâhlardaki balıkların boy ölçüsü olarak satışa uygun olup olmadığını denetim altına alıyor. Balık tezgâhlarında satışa sunulan balıklar tek tek ölçülerek kontrol ediliyor. Satışa uygun olmayan balıklara el konularak, balıkları satan esnafa da idari para cezası uygulanıyor.

“Balık tezgâhları denetime tabi tutulmaktadır”

Denetimler hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru İsmail Er, ”Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri olarak, 1 Eylül itibariyle satışa başlamış olan balık tezgâhlarımızı denetimlere tabi tutuyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce balıkların, ölçüleri ve hijyen kurallarına uygun olup olmadıkları kontrol ediliyor” dedi.