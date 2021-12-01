Tuzla'da batan teknesini kurtarmak için dalgalara aldırmadan denize girdi

Tuzla'da lodos nedeniyle balıkçı tekneleri battı, iskele ise zarar gördü. Teknesinin battığını gören bir adam adeta canını hiçe sayarak ekmek teknesini kurtarmak için hırçın dalgalara kendini attı. Teknesi batan kişinin dalgalarla mücadelesi kameraya yansıdı.

İstanbul'da etkili olan lodos Tuzla'da da hayatı olumsuz etkiledi. Tuza sahilinde bulunan balıkçı tekneleri lodosa ve sert dalgalara dayanamayarak battı. İskele ise dalgaların vurmasıyla büyük zarar gördü. Tekneleri batan balıkçılar sahilden teknelerini izledi. Manzaraya kayıtsız kalmak istemeyen bir kişi ise teknesini kurtarmak için hırçın dalgalara kendisini bıraktı. Ekmek teknesini kurtarmak için sert dalgalarla mücadeleye girişen kişi, sahildeki diğer balıkçıları da tedirgin etti. Teknesini kurtarmak için denizde dalgalarla mücadele eden kişi, bir süre sonra yüzerek kıyıya geldi.

Tuzla'da batan teknesini kurtarmaya çalışan balıkçılardan Cihat Engin Gürsoy, “Dün burası kıyamet yeri gibiydi. Arkadaş bir özveride bulundu. Teknesi için suya girdi. Tekneleri kontrol altına almaya çalıştı elinden geldiğince. Biz bugün de denize girip arkadaşın teknesini çıkarmaya çalışacağız. Arkadaşın malı bile canının yongası, malı kurtaracaksın” dedi.

Balıkçınının, batan teknesini kurtarmak için dalgalara girerek verdiği mücadele cep telefonu kamerasına yansıdı.