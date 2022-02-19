Tuzla Belediyesi, sıfır atık çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, Tuzla'da bulunan üç yüz altmış berber dükkanına atık jilet kutusu dağıttı. Yapılan çalışma ile ekonomiye kazandırılacak tek kullanımlık jiletlerin çöpe atılmasının ve çöplerde yemek arayan sokak hayvanlarının zarar görmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen sıfır atık çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatları ile başlatılan çalışmalar kapsamında, Tuzla'da bulunan üç yüz altmış berber dükkanına atık jilet kutusu dağıtıldı. Tek kullanımlık jiletler kullanan berberler, jiletleri kutularda biriktirebilecek. Atık jilet kutuları dolduğunda ise Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından berber dükkânlarından toplanarak, yeni kutu verilecek. Yapılan çalışma ile ekonomiye geri kazandırılacak tek kullanımlık jiletlerin çöplere atılmasının ve çöplerde yemek arayan sokak hayvanlarının zarar görmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

“Atık jiletlerimizi bu kutulara atacağız”

Atık jilet kutusu teslim edilen berber Çağrı Kaplan, ”Lütfen jiletlerimizi çöp kutusuna atmayalım. Sokak hayvanları için zarar teşkil edebilir. Tuzla Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Jiletlerimizi bundan sonra bu kutulara atacağız. Günlük 10-15 adet atık jilet oluyor” dedi. Berberde tıraş olan Muammer Ercan isimli vatandaş ise “Bu tip çalışmalar çok güzel çalışmalar. Yapılan hizmetler de güzel” dedi.