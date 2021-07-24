Tuzla'da çelik kasa hırsızları kamerada

Tuzla'da bir iş yerinden içinde 50 bin lira ve çok sayıda çek, senet bulunan 2 adet çelik kasayı çalan hırsızlar yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 20 Temmuz 2021 tarihinde Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi'nde faaliyet gösteren E.Ö. isimli şahsa ait bir işyerinden içerisinde 50 bin lira nakit para ile çok sayıda çek ve senet bulunan 2 adet çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

2 şüpheli tutuklandı

Ekipler, bahse konu olayı gerçekleştiren şüphelilerin M.F, R.S, H.B. ve H.E. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. 21 Temmuz'da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler R.S ve H.E hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüpheliler H.B ve M.F, ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin olayı gerçekleştirdikleri aracın plaka bilgileri üzerinden yapılan araştırmalar sonucunda aracın D.K. isimli şahıs adına kayıtlı olduğu belirlendi. Olayın diğer şüphelileri oldukları tespit edilen D.K. ve F.K. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, “işyerinden hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, hırsızlık anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin beyaz bir araçla iş yerinin önüne geldikleri ve 3 şüphelinin maskeyle iş yerine girerek çelik kasayı çaldıkları görülüyor.