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Tuzla'da çevreye yayılan kötü kokunun sağlığa zararlı olmadığı anlaşıldı

Tuzla’da bir sokakta bulunan rögar kapaklarından çevreye kötü kokuların yayılması paniğe neden oldu.

Tuzla'da bir sokakta bulunan rögar kapaklarından çevreye kötü kokuların yayılması paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken, incelemelerde sağlığa zararlı bir unsur olmadığı anlaşıldı.


Tuzla İstasyon Mahallesi Sevcan Sokak'ta bulunan rögar kapaklarından çevreye kötü kokular yayıldığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, çevreye yayılan koku paniğe eden oldu. Yapılan incelemelerde insan sağlığını tehlikeye atacak bir unsur olmadığı tespit edildi.

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