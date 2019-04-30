Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven şahıs adliyeye sevk edildi

Tuzla'da küçük çocuğun attığı erik çekirdeği aracına isabet eden şahıs, çekirdeği taş sanınca çocuğu öldüresiye dövdü. Polis tarafından yakalanan Ufuk Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dayak yiyen çocuğun babası ise şahıs araç ile götürüldüğü sırada bağırarak tepki gösterdi.

Tuzla'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre M.K. adlı çocuğun aracına attığı erik çekirdeğini taş zanneden Ufuk Ö. isimli şahıs, küçük çocuğu tekme ve yumruklarla vurarak feci şekilde dövmüştü. Saldırganın çocukları kovalama anları ile çocuğa attığı öldüresiye dayağın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Saldırgan şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalanarak Orhanlı Polis Merkezi'ne getirildi. Şahıs buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere ekip aracına bindirildi. Şahıs götürüldüğü sırada, çocuğun babası Yasin Koçak da şahsın içerisinde olduğu araca yaklaşıp bağırarak tepkisini gösterdi.