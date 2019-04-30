Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven şahıs yakalandı

Tuzla'da küçük çocuğun attığı erik çekirdeği aracına isabet eden şahıs, çekirdeği taş sanınca çocuğu öldüresiye dövdü. Şahsın çocuğa attığı öldüresiye dayağın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından şahıs polis tarafından yakalandı.

Tuzla'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre, 12 yaşındaki M.K. adlı çocuğun aracına attığı erik çekirdeğini taş zanneden şahıs, küçük çocuğu tekme ve yumruklarla feci şekilde dövmüştü. Saldırganın çocukları kovalama anları ile çocuğa attığı öldüresiye dayağın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Saldırgan şahıs polis ekiplerince yakalanarak Tuzla'daki Orhanlı Polis Merkezi'ne getirildi.