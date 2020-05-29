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Tuzla'da Cuma namazı için camiye giden vatandaşlara seccade ve maske dağıtıldı

Korona virüs ile mücadele sürecinde normalleşme adımlarından biri olarak bugün Cuma namazı camilerde kılınmaya başlandı.

Tuzla'da da seccadelerini yanlarında getiren vatandaşlar namazlarını kılmak için camilere gitti. Tuzla Belediyesi tarafından seccadesi olmayan vatandaşlara cami girişinde seccade dağıtıldı. Ayrıca cami girişinde dezenfektan ve maske de dağıtılırken, vatandaşların sosyal mesafeye uyarak namazlarını kılabilmeleri için yerlere bant çekilerek mesafe ayarlandı.


Korona virüs ile mücadele sürecinde normalleşme adımlarından biri olarak bugün Cuma namazı camilerde tekrar cemaatle beraber kılınmaya başlandı. Tuzla Belediyesi de camilerde namazlarımı kılacak vatandaşlar için önlemlerini aldı. Abdestlerini evde alan vatandaşlar camiye gelirken seccadelerini yanlarında getirdi. Yanında seccadesi olmayan veya maskesi olmayan vatandaşlar için de Tuzla Belediyesi tarafından cami girişlerinde seccade ve maske dağıtıldı. Cami girişinde aynı zamanda dezenfektan da bulunduruldu. Cami içerisinde ve dışarısında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını kılmaları için yerlere bantlar çekilerek mesafe ayarlandı. Cuma namazı için camiye çok sayıda vatandaşın geldiği görüldü.

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