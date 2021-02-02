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Tuzla'da doğalgaz kutusunda meydana gelen patlama sonrası yangın kamerada

Tuzla’da doğalgaz patlaması sonrası meydana gelen yangın güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla'da doğalgaz patlaması sonrası meydana gelen yangın güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama sonrası çıkan yangını mahalle sakinlerinin söndürmeye çalıştığı görülüyor.


Olay 01:00 sıralarında Tuzla, Aydınlı Mahallesi, Süheyla Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir binanın önündeki doğalgaz kutusu henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası çıkan yangında 2 araç ile bir binanın cephesi zarar gördü. 3 kişi de hafif yaralandı.



Patlama sonrası yangın kamerada


Tuzla'da meydana gelen doğalgaz patlaması sonrası yangın kameraya yansıdı. Binan önünce bulunan doğalgaz kutusunun patladıktan sonra alev alev yandığı görülüyor. Çıkan yangını mahalle sakinleri söndürmeye çalışırken sokak üzerinde bulunan iki araç da alev alev yandığı görülüyor.

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