Tuzla'da Dünya Bisiklet Günü'ne özel tur düzenlendi

Tuzla Belediyesi tarafından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'ne özel tur düzenledi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, öğrenciler, bisiklet severler ve sporcuların katıldığı bisiklet turu Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi'nin önünden başladı. Katılımcılar Tuzla sahili ve sokaklarında yaklaşık 5 kilometre bisiklet kullandı. Programda bisiklet kullanmanın önemine değinen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bisiklet binmek eşittir kişi başına düşen 1 ton karbondioksit emisyonunu 1 yıl boyunca azaltmak, dünya için, ekolojik denge için, çevre için, ülkemiz ve bütün insanlık için çok kıymetli olduğuna inanıyorum” dedi.

Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisikletin kullanımını teşvik etmek amacıyla 3 Haziran, Dünya Bisiklet Günü olarak ilan edildi. Bisiklet Günü, tüm dünyada olduğu gibi tüm yurtta çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Tuzla Belediyesi de 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'ne özel tur düzenledi. Düzenlenen tura, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, öğrenciler, vatandaşlar ve sporcular katıldı. Yaklaşık 5 kilometrelik bisiklet turu, Türkiye'nin ilk ve tek gemi gençlik merkezi olan Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi önünden başladı. Tuzla sahili ve ara sokaklarında bisiklet sürerek farkındalık oluşturan katılımcılar yine Gençlik Gemisi'nin önünde turu tamamladılar. Başkan Yazıcı, etkinliğe katılan öğrenciler ile tek tek sohbet ederken, programa katılan otizmli vatandaşlar ile de özel olarak ilgilendi.

“Maskelerin kalkması güzel bir heyecan kattı”

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü vesilesi ile okullarımız ve halkımızın katılımı ile biz de gençlerle birlikte pedal çevirdik. Her yıl yaptığımız etkinliklere göre bugün gerçekten pandeminin geçmiş olmasının vermiş olduğu bir güzellik var. Pandemiden sonra çok güzel bir katılım ve maskelerin de kalkması güzel bir heyecan kattı. Tüm bedeni çalıştıracak sporlardan bir tanesidir. Sağlık için de yapılacak en güzel sporlardan bir tanesidir. Tekrardan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü kutluyorum” dedi.

“Bu dünyayı hep birlikte el ele kurtaracağız”

Bisiklet sürmenin sağlık açısından çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Yazıcı, ”Ayak kasları ile beraber tüm bedenin de çalışmasını sağlıyor. Birazcık hava almak ve çevre ile iç içe olmak açısından da bisiklet binmek çok kıymetlidir. Sağlıklı beden için şart olduğunu zaten söylüyorum. Alternatif enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğumuz dünyada ekolojik denge bozulmuş, küresel ısınmanın olduğu bir dönemde mutlaka bizim de karbondioksit emisyonuna 1 ton katkımızın dünyadaki yüzde 40 azaltma hedefine ve dünyayı 2050'ye doğru kurtarmak için güzel bir bireysel hedef. Dolayısıyla bisiklet binmek eşittir kişi başına düşen 1 ton karbondioksit emisyonunu 1 yıl boyunca azaltmak dünya için, ekolojik denge için, çevre için, ülkemiz ve bütün insanlık için çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Sağlık ve çevre için bisiklet binelim ve bu dünyayı hep birlikte el ele kurtaracağız inşallah” ifadelerini kullandı.

“Özel çocuklarımızı aramızda görmek çok kıymetli”

Başkan Yazıcı, ”Etkinliğimizde çok kıymetli katılımcılar var. Özellikle toplumun her kesiminin ve özel çocuklarımızın katılması bizi ayrı keyiflendirdi. Kendileriyle biraz konuştuk. Kendilerinin ne kadar heyecanlı olduklarını gördüm. Onlar için de çok kıymetli ama onları da içimizde görmek bir o kadar kıymetli” diyerek sözlerini tamamladı.