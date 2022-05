Tuzla'da ekonomi rüzgarı: ‘Alışveriş Festivali' başladı

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kent Konseyi iş birliğince 4 gün sürecek olan ‘Alışveriş Festivali' başladı. Bin 200 standın yer aldığı festivalde, geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlanmak üzere el emeği, göz nuru ürünler satışa sunuldu.

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kent Konseyi iş birliğince Viaport Marina Uluslararası Fuar, Kongre ve Gösteri Merkezi'nde 4 gün sürecek olan Alışveriş Festivali, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı'nın katılımıyla resmi törenle açıldı. Bin 200 standın yer aldığı festivalde geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlanmak üzere ürünler satışa sunuldu. Gönül Elleri Çarşısı'nın gereksinim duyan ev hanımları için hayata geçirdiği ‘İyilik Atölyesi'nde üretilen el emeği göz nuru ürünlerde festivalde yerini aldı. 1 milyondan fazla ziyaretçi beklenildiği Alışveriş Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan Yoğun katılımın sağlandığı festival alanı havadan dron ile görüntülendi.

“Festival bitimine kadar herhalde bin 500 standı bulacağını düşünüyoruz”

Konu hakkında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Şu anda sayabildiğimiz kadarıyla bin 200 stant kurulmuş durumda. Bugünlerde biraz katılımların artmasını da bekliyoruz. Festival bitimine kadar herhalde bin 500 standın bulacağını düşünüyoruz. Buradaki amacımız bir el emeği göz nuru ürünleri üreten insanları destekleyebilmek. Burada ikinci kurulan bir stant modelimiz var ki oradaysa ikinci el ürünler, kullanılmış ürünlerin sergilenmesi. Aslında eski ile yeni dediğimiz ürünlerin gerçek sahibini bulduğunda ise yepyeni olan ürünlerin sergilendiği stantlar var. Dolayısıyla ziyaretçilerimizin ve misafirlerimizin her alışverişini üreten insanları o hak ettiği değeri onlar için en kıymetli olan ürünlerinin değer bulması hak ettiği değeri verebilmek, hem de bu ikinci el ürünleri sergileyen stantlardan yapılacak olan her bir alışverişin, her bir etkileşimin dünyadaki kısıtlı kaynaklarımızın korunmasına, geleceğimiz olan gençlerimize, gelecek nesillere bıraktığımız ekolojik dengeye, karbondioksit emisyonuna ve üretim matlarının yeniden olmaması kısıtlı enerji kaynaklarımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bir sosyal sorumluluk projesi gibi de düşündüğümüz bu çalışmayla birlikte güzel etkinlikler olacak. Burada konserlerimiz olacak. Ve elde edilen gelirlerse yine bir sosyal sorumluluk projesi olarak kent konseyimizle birlikte buradan daha ihtiyaç sahibi olan insanlarımıza dağıtacağımız ikinci bir sosyal sorumluluğu da hayata dönüştürmüş olacağız” dedi.

“Bizim burada hedefimiz 2 bine çıkmak”

Tuzla Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak ise “Bu sefer Türkiye'nin genelinde davet verdik. Herkesin katılım sağlamasını istedik. Biz kadınlar olarak kadın üreticilere destek vererek bir Kadın Kent başkanı olarak başlatmış olduğumuz çalışmada kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi. Türkiye'nin Kütahya'dan, İzmir'den, Bursa'dan, Bilecik'ten ve Türkiye'nin genelinden birçok sanatçımız, birçok eserleriyle buraya geldi. Gerçekten onları göstermek için bir imkan verdik. Allah razı olsun onların da imkanları çok güzel bir şekilde değerlendirdiler. Bizim burada stant hedefimiz 2 bine çıkmak.” diye konuştu.

“El emeği, göz nuru ürünlerimizle buradayız”

El emeği göz nuru ürünlerini sergileyen vatandaşlardan Aslı Demir, “El emeği, göz nuru ürünlerimizle buradayız. Pandemi sonrası el emeği yapan İstanbullu arkadaşlarla bir araya gelmek bir arada olmak çok güzel. Bunun ben ekonomiyi de canlandıracağını düşünüyorum. Tekrar normal hayatımıza dönmeye başlıyoruz. Bu mutluluk verici” diye konuştu.