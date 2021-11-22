Tuzla'da engelsiz yazar Ersin Ata okurları ile buluştu

Tuzla Belediyesi tarafından organize edilen 4'üncü Kitap Fuarı kitapseverlerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Fuarda kitapseverler, yazarlar ile buluşma imkânı da yakalıyor. Bu kapsamda Tuzla'da yaşayan ve yazdığı kitaplar ile engelli vatandaşların yaşadığı zorlukları anlatan engelsiz yazar Ersin Ata, okurları ile buluştu.

Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde 4'üncü Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Her gün bir birinden farklı konuğu okuyucularıyla buluşturan fuar, Tuzla'da yaşayan ve yazdığı kitapları ile engelli vatandaşların yaşadığı zorlukları kaleme alan engelsiz yazar Ersin Ata, son kitabi ‘Sen her şeye değersin' ile okurlarıyla bir araya geldi. Kitaplarının imzalatılmasından dolayı mutlu olan Ersin Ata, okurları ile tek tek selamlaştı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile sık sık bir araya gelen Ersin Ata, kitap fuarına yaptığı katkılar için Başkan Yazıcı'ya teşekkür etti. Ersin Ata'nın annesi, imza töreninde yaptığı açıklamada, ”Oğlumun böyle bir gün ayırdıkları için çok mutluyum. Ayrıca Tuzla Belediyesi'ne de teşekkür ederim. Oğlum mutlu olduğu için ben de çok mutlu oldum. Burada yardımcı oldular. Oğlum Ersin Ata'nın kitabı yeni çıktı. Pandemi dönemine denk geldiği için, yayımlanalı bir sene oldu” dedi.