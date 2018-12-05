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Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla Deri Sanayi sitesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Kimyasalların bulunduğu fabrikadaki yangını söndürmek üzere olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.


Edinilen bilgiler göre Tuzla Deri Sanayi sitesinde bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimyasal varillerin bulunduğu fabrikada çıkan yangın, paniğe neden oldu. Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, dumandan etkilenen bir kişi de sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yoğun çalışmalar sonucunda yangını kısmen kontrol altına aldı. Ekipleri duman tahliyesi ve soğutma işlemleri devam ediyor.

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