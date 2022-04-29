Tuzla'da fabrikada ilk patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Tuzla'da bir fabrikada büyük çaplı patlamanın ardından yangın meydana geldi. İlk patlama anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde fabrikada patlama yaşandığı ve ardından çıkan yangın esnasında tekrar bir patlamanın daha gerçekleştiği görüldü.

Tuzla'da Vernikçiler Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrika alevlere teslim oldu. Olayda 9 işçi yaralanırken 3 işçi ise hayatını kaybetti.

Fabrikada ilk patlama anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde fabrikada şiddetli bir patlamanın meydana geldiği görülüyor. Ardından fabrikada çıkan yangın esnasında tekrar bir patlamanın daha yaşandığı, çevredekilerin büyük panik yaşadığı görülüyor.