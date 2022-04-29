İhlas Haber Ajansı

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Tuzla'da fabrikada patlama anı ve yaşanan panik kamerada

Tuzla’da bir fabrikada büyük çaplı patlama meydana geldi.

Tuzla'da bir fabrikada büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde fabrikada patlama yaşandığı ve çevredekilerin panik yaşayarak kaçtığı, kimisinin de yere yattığı görüldü.



Tuzla'da Vernikçiler Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrika alevlere teslim oldu. Olayda 9 işçi yaralanırken 3 işçi ise hayatını kaybetti.



Fabrikada patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde fabrikada şiddetli bir patlamanın meydana geldiği ve çevredekilerin büyük panik yaşadığı görülüyor. Panik yaşayan bazı vatandaşların yere yattıkları da görülüyor.

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