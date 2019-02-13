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Tuzla'da gaspçı dehşeti: 1 kişi yaralandı

Tuzla’da silahlı 2 zanlı, bankaya para yatırmak için gelen bir kişiyi silahla yaralayarak parasını almaya çalıştı.

Tuzla'da silahlı 2 zanlı, bankaya para yatırmak için gelen bir kişiyi silahla yaralayarak parasını almaya çalıştı. Yaralan kişi, canı pahasına parayı bırakmazken, gaspçılar olay yerinden taksiyle kaçtı. Polis ekipleri gaspçıları her yerde arıyor.


Olay, saat 12.10 sıralarında Tuzla'da Birlik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir bankanın girişinde meydana geldi. Bankaya para yatırmaya gelen kişiyi takip eden kimliği belirsiz zanlılar, kişiye bankaya girmek üzereyken saldırdı. Şahsı silahla yaralayan gaspçılar uzun süre parayı almak için uğraştı. Ancak yaralanan kişi parayı vermeyerek gaspçılara direndi. Olay yerine vatandaşlar gelince gaspçılar parayı alamadan hızla kaçtı. Gaspçılar taksiyle olay yerinden kaçarken, yaralanan kişi de hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri gaspçıları yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırmalarını sürdürüyor.

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