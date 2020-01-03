İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuzla'da gecekondu yangını: 1 yaralı

Tuzla’da bir gecekonduda yangın çıktı.

Tuzla'da bir gecekonduda yangın çıktı. İçeride mahsur kalan kişi vatandaşların çabasıyla kurtarıldı. Hafif yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Tuzla'da saat 09.30 sıralarında bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yaşayan bir kişi içeride mahsur kaldı. Vatandaşlar evden içeri girerek mahsur kalan kişiyi kurtardı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ellerinde küçük çaplı yanıklar oluşmasıyla hafif yaralanan ev sakini ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.