Tuzla'da gelenekselleşen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

Tuzla'da Kurban Bayramı dolayısıyla her bayramda gelenek haline gelen ‘Bayramlaşma Töreni' gerçekleştirildi. Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen törene Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile birlikte siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Tuzla'da gelenekselleşen ‘Bayramlaşma Töreni' düzenlendi. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Gelenekselleşen bayramlaşma töreni, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak gerçekleştirildi.

“Her bayram bir kavuşmadır”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Her bayram kalplerin yakınlaşması, kırgınlıkların kenara bırakıldığı bir kavuşmadır. Korona virüs salgını gölgesinde geçen bayramlardan sonra bu bayram mesafeli de olsa kalplerin daha yakın olduğu bir bayram oluyor. Tüm dünyanın, milletimizin ve Tuzlamızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Tuzla Kaymakamlığımızın koordinasyonunda gelenekselleşen bayramlaşmamızı da bugün gerçekleştirdik” dedi.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça,” Her bayram gelenek haline getirdiğimiz bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Dünyadaki ve ülkemizdeki bayramın çocuk yüreği ve çocuk gülüşü tadında geçmesini diliyorum” dedi.