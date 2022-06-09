Tuzla'da “Gelenekten Geleceğe Anadolu Rüzgarı” temalı sokak festivali başladı

Tuzla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün desteği ile Cumhuriyet Kadınları Derneği, Gökkuşağı Sanat Atölyesi ve Özgür Sanat Evi'nin düzenlediği “Gelenekten Geleceğe Anadolu Rüzgarı” temalı sene sonu sergisi ve Sanat Festivali başladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da açılış programına katılarak stantları tek tek gezdi.

Tuzla'da el emeği ürünlerin sergilendiği ‘Sokak Festivali' başladı. Tuzla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün desteği ile Cumhuriyet Kadınları Derneği, Gökkuşağı Sanat Atölyesi ve Özgür Sanat Evi'nin düzenlediği “Gelenekten Geleceğe Anadolu Rüzgarı” temalı sene sonu sergisi ve Sanat Festivali başladı. Tuzla Belediyesi tarafından koruma altına alınan 40 pafta bölgesinin ara sokaklarına kurulan festivalin açılışına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katıldı. Festivalde Gökkuşağı Sanat Atölyesi ve Özgür Sanat Evi'nde üretilen el emeği ürünler sergilenmeye başlandı. 10 Haziran Cuma günü son bulacak festivale İstanbullu vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

“Tuzla'yı birlikte güzelleştireceğiz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Tuzla'da Sanat Sokağımızda 3 tane sanat merkezimizin bir araya gelerek yapmış oldukları güzel bir organizasyonda birlikteyiz. Tuzla'daki bu birliktelik bizim çok hoşumuza gidiyor. Tuzla Belediyesi olarak desteğimiz ne kadar olursa olsun asıl kıymetli olan onların çalışmalarıdır. Tuzla'da sanat sokağı kavramını yerleştiren tüm hanımefendilere teşekkür ediyorum. Sanat galerilerini ve sanat için çalışan tüm hanımefendilere yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim değil onların yaptığı eserler ile övünüyoruz. Onların yaptığı bu eserler kadının nezaketi, letafeti ve merhametiyle ortaya çıkardıkları eserlerin yanı sıra 365 gün burada atölyelerde muhteşem işler yapıyorlar. Tuzla'yı birlikte güzelleştiriyoruz” dedi.