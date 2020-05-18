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Tuzla'da GENÇBÜS sokakları turladı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu sokaklara taştı

Tuzla’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu balkonlardan sokağa taştı.

Tuzla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu balkonlardan sokağa taştı. Düzenlenen mobil etkinlikte, Kerem İlbaylı'nın performans sergilediği GENÇBÜS otobüsü sokaklarda gezdi. Vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak müziğe eşlik etti. Kutlamalar drone ile havadan görüntülendi.



Tuzla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen mobil etkinlikte her yaştan vatandaş bayram kutlamalarına coşkuyla eşlik etti. GENÇBÜS otobüsünün üst kısmında hazırlanan platformda şarkılarını seslendiren Kerem İlbaylı, Tuzla'nın sokaklarını gezerek konser verdi. Her yaştan vatandaş evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkarak otobüsten yankılanan müziğe coşkuyla eşlik etti.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan bir vatandaş, “Ne diyebilirim ki, herkes için hayırlısı olsun. Güzel şeyler olsun” dedi.


Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen mobil etkinlik, Tuzla'nın 17 mahallesinde 16 - 19 Mayıs tarihleri arasında sürecek.

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