Tuzla'da gençler kan bağışı yaparak umut oldular

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri Kızılay işbirliği ile “Anca Beraber KAN'ca Beraber' kampanyası düzenleyerek kan ihtiyacı duyan vatandaşlara umut oldular. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; ”Böylesine önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atan gençlerimizi kutluyorum” dedi.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi(TUZGEM) öğrencileri, tüm yıl boyunca düzenlediği sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık oluşturmaya devam ediyor. TUZGEM öğrencileri, Kızılay işbirliği ile “Anca Beraber KAN'ca Beraber” kan verme kampanyası düzenleyerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut oldular. Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nde ve Tuzla Yayla Mahallesi'nde bulunan merkez binasında gerçekleştirilen kan etkinliğine TUZGEM'li gençlerin yanı sıra Tuzlalı vatandaşlar da katıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Böylesine önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atan gençlerimizi kutluyorum” dedi.

“Sorumluluk sahibi gençler yetiştiriyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sorumluluk sahibi gençler yetiştirdiklerini belirterek;” Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezimize gelen öğrencilerimize sadece standart eğitim vermiyoruz. Onlara daha iyi bir insan olmaları ve ülkesine katkı sağlayacak sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağlıyoruz. Bir öğrencimiz Gençlik Merkezi'nde eğitimini tamamladığı zaman, hayata bakışını değiştirerek ayrılıyor. Bu bizim için çok önemli bir felsefedir. Öğrencilerimiz sadece belli günler değil, yılın neredeyse her günü sosyal sorumluluk projeleri üreterek hayata geçiriyor. Bu vesileyle böylesine önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attan gençlerimi kutluyorum” dedi.

“Kan çok büyük bir ihtiyaç”

Kan vererek diğer insanlara da mesaj vermek istediğini belirten Enes Ünal,” Türkiye'deki hastalarımıza yardımcı olmak amacıyla şu an ben de kan vermiş bulunmaktayım. Buradan bir mesaj vermek istiyorum. Kan çok büyük bir ihtiyaç olduğu için, diğer insanların da vermesini istiyorum” dedi. Kan bağışında bulunan Rıdvan Yıldız, ”Biliyorsunuz depremler oluyor, afetler oluyor ve insanlarımızın kan ihtiyacı oluyor. Ben de bu durumdan dolayı Kızılay'a çok teşekkür ederim. Bu yüzden kan bağışını çok önemli buluyorum ve herkesi kan bağışı vermeye teşvik etmek istiyorum.”

Tüm vatandaşları kan vermeye çağıran Kızılay Gönüllü Büşra Yılmaz,” İnsanların vereceği bir ünite kan üç insanın hayatına umut oluyor. Hayatına ışık oluyor. Kan verebilen insanlar gerçekten kan bağışını önemsemeli ve bunun üzerinde durup kan vermelidir” dedi.