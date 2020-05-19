Tuzla'da Guinness'e aday '19 Mayıs' resmi havadan görüntülendi

‘Biz bize yeteriz Türkiye'm' diyerek bir araya gelen Tuzlalı 19 genç, 15 bin 130 metrekarelik alana çizdikleri resimle dünya rekoru kırdı. Etkinlikte duygusal ve coşkulu anlar yaşanırken, Guinness Rekorlar Kitabı'na aday '19 Mayıs resmi' drone ile havadan görüntülendi.

Tuzla Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için anlamlı bir dünya rekoruna imza attı. “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek yola çıkan Tuzlalı 19 genç, İstanbul Park Formula 1 alanına Türk Bayrağı motifinin yer aldığı ve ‘Biz bize yeteriz Türkiye'm 19 Mayıs Kutlu Olsun' yazılı resmi çizdi. 4 gün boyunca emek veren gençler, 15 bin 130 metrekarelik alana çizdikleri bu resimle “Zemine Çizilen En Büyük Resim” alanında dünya rekoru kırdı. Coşkulu ve duygusal anların yaşandığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

“Bugünü tarihe not düşerek kutluyoruz”

Milli takım formasını giyerek çocuklarla birlikte boyama yapan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “İstanbul Parktayız. Bugün burada 15 bin metrekare boyama alanımıza ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için sertifikamızı alıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde tam anlamıyla kabul edilmesiyle birlikte Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceğiz. Korona virüs sürecinde evlerde kalarak, mücadeleye destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bugün 19 Mayıs'ı yeni bir rekorla, gençlerimizle birlikte, tarihe not düşerek kutlamış olacağız” dedi.

Yazıcı, “Bir önceki rekor 11 bin metrekare olarak belirlenmiş. Biz 15 bin metrekare alanımızda bugün sertifikamızı alacağız. Bayramlar bizim çocukluğumuzda, alanlarda, meydanlarda kutlanırdı. Ancak şu anda böyle bir alanda kutluyoruz. Bu coşkuyla ‘Biz bize yeteriz' mesajını tüm ülkeye ve dünyaya duyuruyoruz” diye konuştu.

Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, “Rekor, ‘zemine çizilen en büyük resim' rekoru. Rekor, 19 gençle 15 bin 130 metrekare olarak kırılmıştır. Ben de sizlerle beraber bu rekoru kırmanın mutluluğunu yaşıyorum” diyerek gençlere teşekkür etti. Ardından rekor sertifikasını Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı'ya takdim etti.

‘Dünyanın en büyük resmi' havadan görüntülendi

Guinness Rekorlar Kitabı'na aday gösterilen “Zemine Çizilen En Büyük Resim” drone ile havadan görüntülendi. Gençlerden Sinem Tanrıverdi, “Biz bu resmi tüm ülkeye ve dünyaya armağan etmek istiyoruz. Çünkü 19 Mayıs büyük bir zaferin başlangıcı. Böyle büyük bir işe imza atmak istedik. Bu bizim için çok heyecan verici bir şey” diye konuştu. Yağmur Karayit isimli bir öğrenci ise, “Çok yorulduk ama değdiğini düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımın ellerine sağlık. Bayağı emek harcadık. Çok mutluyuz” dedi.