Tuzla'da iki otomobil birbirine girdi: 1 yaralı

Tuzla'da seyir halinde olan iki otomobilin çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Tuzla Şifa Mahallesinde saat 16.15 sıralarında meydana gelen kazada, yolda seyir halinde olan bir otomobil U dönüşü yapmaya çalıştığı sırada iddiaya göre arkadan gelen başka bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada Fahri Oflas isimli sürücü araç içerisinde sıkışarak yaralanırken diğer aracın sürücüsü Ogün Kırca kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle iki araçta da maddi hasar meydana gelirken araçlardan biri kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanığı bir vatandaş; “Galiba beyaz araç siyah aracı sollamaya çalıştı. O arada çarpıştılar, siyah araç dönerek duvara girdi. Yaşlı bir amca vardı o arabadan çıkamadı itfaiye geldi çıkardı. Onu götürdüler” dedi.