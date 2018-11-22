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Tuzla'da inşaat halindeki binanın iki katı çöktü

Tuzla’da inşaat halindeki binanın betonu atılan 7 ve 8’inci katında çökme meydana geldi.

Tuzla'da inşaat halindeki binanın betonu atılan 7 ve 8'inci katında çökme meydana geldi. Çöken bina nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşarken herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı.


Tuzla Aydıntepe Mahallesi Çamlık Sokak'ta inşaatı devam eden binanın betonu atılan 7 ve 8'inci katında çökme meydana geldi. Çökmenin ardından polis bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çökme sırasında işçilerin çalıştığı öğrenilirken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay, çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.


Görgü tanıkları ise binanın yıkılma anını anlattı.

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