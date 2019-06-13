Tuzla'da iş yerlerine dadanan hırsızlar kamerada

Tuzla'da girdikleri iş yerlerinden topraklama kablosu, alüminyum külçe, kamyon aküsü, paslanmaz saplama ve bakır malzemeler çalarak iş yeri sahiplerini yüklü miktarda zarara uğratan 1'i kadın 4 hırsız yakalandı. İş yerlerine dadanan kapüşonlu ve eldivenli zanlıların hırsızlık yaptığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Tuzla'da art arda hırsızlık ihbarı aldı. Aynı çevrede bulunan farklı iş yerlerinden gelen ihbarları değerlendiren ekipler çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda hırsızların farklı tarihlerde girdikleri 4 farklı iş yerini yüklü miktarda zarara uğrattıkları belirlendi. Hırsızların Tuzla Aydıntepe Mahallesi Tersane Sokakta bulunan bir iş yerinden 15 bin TL değerinde topraklama kablosu çaldıkları, Aydınlı Mahallesi'nde bir iş yerinden ise yaklaşık 300 bin TL değerinde 1 kilo 460 gram alüminyum külçe çaldıkları tespit edildi. Hırsızların yine Aydınlı Mahallesi'nde bulunan 2 iş yerinden de 13 adet kamyon aküsü, paslanmaz saplama, bakır malzeme, 2 adet masaüstü bilgisayar, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 televizyon çaldıkları bilgisine ulaşıldı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, Güngör K. (21), Mazlum Ç. (20), Güneş D. (19) ve Bülent D. (34) isimli kişilerin hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini tespit etti. Ataşehir Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde ring halinde olan ekipler hırsızların kullandığı arabayı görerek fiziki takibe aldı. Cadde üzerinde bulunan Şebnem Sokak'a giren hırsızlar çaldıkları malzemeleri araçtan indirdikleri sırada polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülen 4 hırsız ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.