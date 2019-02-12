Tuzla'da istinat duvarı okulun bahçesine yıkıldı

Tuzla'da daha önceden yıkılan istinat duvarının bir bölümü okulun bahçesine yıkıldı. Okulun arka tarafı daha önce öğrencilerin girmesine engellendiği için facia önlendi.

Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde Asım Kibar Mesleki Teknik ve Endüstri Lisesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı daha önce yıkılmıştı. Bugün de duvarın kalan kısmı toprağın yumuşamasıyla yıkıldı. Öğrencilerin derste olduğu bir anda duvarın yıkılması faciayı önledi. Öte yandan, duvarın yıkılma tehlikesine karşı daha önceden okulun o bölümüne öğrencilerin girmesinin yasaklandığı öğrenildi.