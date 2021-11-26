Tuzla'da KADES Uygulaması tanıtım seminerleri düzenlendi

Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla Belediyesi işbirliği ile Anne Çocuk Eğitim Merkezleri'nde beş gün süren eğitimlerin ardından bugün son seminer düzenlendi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne denk getirilen son seminer halka açık düzenlendi. Programa katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Fikri olmayan, kendince saygınlığı olmayan, karşı tarafı söyleyecek sözü olmadığı anda insanlık dışına çıkıp şiddet uygulayanın kabul edilmesi mümkün değildir” dedi.

Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla Belediyesi işbirliği ile düzenlenen seminerler 5 gün sürdü. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından uygulamalı olarak anlatılan eğitimler Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde düzenlendi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programa; Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Bugünkü seminer ile birlikte Tuzlalı bin 300 kadına KADES uygulaması tanıtıldı. Ayrıca programa katılanlara Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından katılım sertifikası ve rozet hediye edildi.

“Şiddet uygulayanın kabul edilmesi mümkün değildir”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Bin 300 kadınımıza bu konuda bilgiler verildi. Kadına şiddet konusunda 25 Kasım itibariyle dünyada kutlanan böyle bir güne denk gelmesi ise anlamlıdır. Şiddetin artık demode olduğu, insanlık dışı olduğu, zekâsıyla yaşantısıyla, bilgisiyle, becerisiyle gün geçtikçe artık belli bir noktaya gelen 21'inci yüzyılda şiddeti değil, devletler bile artık savaşmıyorlar. Fikri olmayan, kendince saygınlığı olmayan, karşı tarafı söyleyecek sözü olmadığı anda insanlık dışına çıkıp şiddet uygulayanın kabul edilmesi mümkün değildir. Bunun bir hanımefendiye yapılmasını bugün kabul edilmesi mümkün değildir. Bu olaylara önlem için İçişleri Bakanlığımızın katkıları ile eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bakanlığımız tarafından hizmete alınan bu uygulama ender uygulamalardandır. Çok önem verilen uygulamalardan bir tanesidir. Emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın İçişleri Bakanımıza, valimize, kaymakamımıza, emniyet teşkilatımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah böyle bir şiddete kimse maruz kalmaz. Aklıyla fikriyle vicdanıyla beraber ne islami olarak ne insani olarak bir sorun varsa bu sorun halledilebilecek metotları denemek yerine insanlık dışına çıkmak insani ve islami

olmadığını tekrar hatırlatmak istiyorum” dedi.

“Biz şiddeti ortadan kaldırmayı hedefliyoruz”

Tuzla Kaymakamı Ali Akça,” Akıllı telefon artık yönetimde birtakım kuralların takibi birtakım işlerin önemsenmesi gibi bir fırsatı bize sunuyor. Biz şiddeti ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Ancak bazıları şiddet uygulamaya yönelik bir tavır içerisinde girdiği zaman onu yalnız bırakmamak amacıyla KADES diye isimlendirilen bu program indirildiğinde ve bulunduğunuz yerde herhangi bir şiddet konusuna şahit olduğunuzda o butona bastığınız zaman emniyet birimlerine bu çok öncelikli konu olarak düşüyor ve şiddeti ortadan kaldırmak için gerekli prosedürler başlıyor” diye konuştu.