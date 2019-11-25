Tuzla'da" Kadına şiddete hayır" yürüyüşü havadan görüntülendi

Tuzla'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Uluslararası Mücadele Günü kapsamından yürüyüş yapıldı. Ellerinde turuncu balonlarla çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüş havadan da görüntülendi. Yürüyüşe Tuzla Kaymakamı Ali Akça ile Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katıldı.

Tuzla Belediyesi önünden başlayan yürüyüşe Tuzla Kaymakamı Ali Akça ile eşi Ferahil Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, sivil toplum kuruluş üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tuzla Belediye Başkanlığı binasından Tuzla Kaymakamlığı'na gerçekleşen yürüyüş havadan görüntülendi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde, ‘Şiddet Acizliktir', ‘Kadınlar Size Allah'ın Emanetidir' yazılı dövizler ile mor ve turuncu balon taşıdılar.

‘Mutluluk Elinde Öfkene Yenilme' yazılı pankart ile gerçekleşen yürüyüş Tuzla Kaymakamlığı önünde son buldu.

Kadına şiddette hayır demek için yürüyoruz diyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Şiddetin hiçbir türlüsünü tasvip edilmesi mümkün değildir. İnsan hayatındaki ve toplumsal alandaki önemi açısından da bakıldığından kadına karşı şiddetin ise bunun yanında apayrı noktada tutmak lazım. Kadına karşı şiddetin temelindeki nedenin cehalet olduğuna inanıyorum. Ve bu cehaleti yok etmeden kurtulmamız mümkün değil. Ama toplumda bir farkındalık oluşturmak da bu bilgiyi ve bu kabiliyeti öğrenecek toplumun inşası açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün aslında bir farkındalık oluşturacağız” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Dr. Fatma Yazıcı ise, “Eğer kadınlar bu farkındalığı daha da artırarak götürebilirse örnek olarak hem de yetiştirdiğimiz toplumların bu farkındalık ile yetiştirirsek biz bu sorunu aşarız diye düşünüyorum. Ve bu yüzden bu tür faaliyetleri, bu tür yürüyüşleri ve konuşmaları, eylemleri önemsiyoruz. Toplumun farkındalığını yükselterek yavaş yavaş bu gerçeği değiştireceğiz İnşallah” şeklinde konuştu.