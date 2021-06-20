Tuzla'da kadınlara yönelik online kurslar başladı

Tuzla Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nde kadınlara yönelik online kurslar başladı. Bine yakın kadının başvurduğu kurslar 6 hafta sürecek ve tüm eğitimlere katılan kadınlara katılım belgesi verilecek.

Tuzla Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nde kadın istihdamına ve kadınların kişisel gelişimine katkı sağlamak için online kurslar başladı. 17 farklı branşta açılan kurslara bine yakın Tuzlalı kadın başvurdu. 6 hafta sürecek online eğitimler sonucunda kurslara katılım sağlayan kadınlara katılım belgesi verilecek. Öte yandan 4-6 yaş arası çocukların da kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği Online Etkinlik Atölyesi eğitimleri başladı. Yoğun istek üzerine ikincisi düzenlenen eğitimlerde çocuklar hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı yakalıyorlar.

“Tuzla Belediyesi olarak 7'deb 70'e tüm vatandaşlarımızı eğitimle buluşturuyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Tuzla, ilkokulları, ortaokulları, lise ve üniversiteleri ile bir eğitim kentidir. Tuzla Belediyesi olarak her yaş grubundan vatandaşlarımızın kişisel gelişimine katkı sağlamak için kurslar düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yüz yüze yaptığımız bu kursları korona virüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirsek dahi vatandaşlarımız çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Ben, bu eğitimlere katılan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı bu kurslarımıza katılmaya davet ediyorum” dedi.