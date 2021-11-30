Tuzla'da kapkaççıların 76 yaşındaki kadından 130 bin TL çaldığı anlar kamerada

İstanbul'da bankadan çektiği 130 bin TL parasını çantasına koyup çıkan 76 yaşındaki kadın, kapkaççıların saldırısına uğradı. Kapkaç şebekesinin ele başı olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Hasan Hüseyin P. polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 17 yaşındaki şahsın daha önceden 48 kez polis tarafından yakalandığı ve hakkında hapis cezası olduğu öğrenildi. Şebekenin bankadan çıkan 76 yaşındaki kadından 130 bin TL çaldıkları kapkaç anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Tuzla, İçmeler Mahallesinde bir banka şubesinden oğluyla birlikte para çeken 76 yaşındaki Ülkü Uygur, çıkışta sokak ortasında kapkaççıların saldırısına uğradı. Sokak ortasında 76 yaşındaki kadının içinde 130 bin TL parası olan çantayı çalan şahıs kendisini bekleyen araca doğru koşarak kaçmak istedi. Ancak Ülkü Uygur'ın oğlu şüphelileri kovalaması sonucu kapkaççı araca binemeyerek bir süre koştu. Ülkü Uygur'un oğlunun otomobili kovalarken yere düşmesi sonucu, şüpheli şahıs içinde 130 bin lira para bulunan çantayla suç arkadaşlarının içinde bulunduğu araca binerek uzaklaştı. Kapkaça tanık olan bir vatandaş da hırsızların peşine takılıp bir süre takip etse de sonra kapkaççılar gözden kayboldu. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayın ardından bir otomobil tarafından önü kesilmeye çalışıldığı görülen içinde suçluların bulunduğu araç hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından polis tarafından geniş çaplı soruşturma açıldı. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı olduğu anlaşılan otomobilin izini Başakşehir'de buldu. Şüpheliler tarafından cam filmi takılmak için bir atölyeye götürülen aracın bulunduğu dükkana baskın yapıldı. Baskında şebeke elebaşı olan şüphelilerden 17 yaşındaki Hasan Hüseyin P. gözaltına alındı.

17 yaşında 48 kez polis tarafından yakalandı

Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen 17 yaşındaki Hasan Hüseyin P. 'nin adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Kapkaç, Gasp, hırsızlık, oto hırsızlığı gibi suçlardan daha önce 48 kez polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin ayrıca hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri H.H.P ve çetesinin 1 Ekim 2021 tarihinde Maltepe, Bağdat caddesinde mağdur A.T.'nin bankadan çektiği 150 bin lirasının kapkaç yapılarak çalınması, 25 Ekim 2021 tarihinde Pendik, Yenişehir mahallesinde mağdurlar S.A. ile A.E.'nin toplam 550 bin lirasının kapkaç ve yağma yapılarak çalınması olayını da gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca Esenyurt'tan bir otomobil çaldıkları ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan H.H.T. adliyeye sevk edilirken polis diğer şüphelileri yakalamak için polisin çalışmaları sürüyor.

Tuzla'da sokak ortasında 130 bin TL'sini kapkaççılara kaptıran 76 yaşındaki Ülkü Uygur'un oğlu Sacit Uygur, “Annemin parasını çaldı. 130 bin lira. Arabayla yapıp gitti” dedi.

Kapkaçı görüp yardım etmeye çalışan Ensar Kaya, “Tam buraya giderken kargaşa gçördüm. Kavga zannettim. Genç çocuğun biri vatandaşın elindeki parayı alıp koşuyordu. Arabamı önüne kırdım. O arada boşluk buldu ve kaçtı. Pendik Köprüsüne kadar takip edebildim” dedi.