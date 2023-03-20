Tuzla'da kentsel dönüşüme başvuru yoğunluğu

Şadi Yazıcı, deprem sonrası Tuzlalı vatandaşların kentsel dönüşüm çalışmalarına yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Deprem sonrasında önceden karar vermekte çok zorlanan, hatta diyalog kurmakta zorluk çektiğimiz vatandaşlarımız şimdi bizimle kendileri diyaloğa geçerek kentsel dönüşüm için bizlere başvuruyorlar. Biz de bu talepleri karşılamak için bütün imkanlarımızı seferber ettik” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, göreve geldiği 2009 yılından itibaren, 1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremi öncesinde yapılmış siteler başta olmak üzere yapı ömrünü tamamlamış orta hasarlı binaların tahliye edilmesi için hak sahipleri ile birebir görüşmelerine devam ediyor. Başkan Yazıcı, kentsel dönüşüm çerçevesinde 100 site ile sürdürdüğü görüşmeler neticesinde, 60 sitenin kentsel dönüşümüne onay verirken, 40 sitede hak sahiplerinin farklı talep ve istekleri nedeniyle yaşanan pürüzleri ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcıyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından uzlaşma sağlanamayan site sakinleri Başkan Yazıcı ile birebir görüşerek kentsel dönüşüm sürecine dahil olmaya başladılar.

“Deprem öncesi alınması gereken en önemli tedbir binaların yenilenmesidir”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ili etkileyen depremlerde birçok canımızı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem gerçeğini bir defa daha hissettik. Deprem öncesinde alınması gereken en önemli tedbirlerden bir tanesi riskli binaların yenilenmesi, eski binaları yenilerken de yeni binaları depreme dayanıklı yapmaktır. Biz kentsel dönüşüm projelerimize 2013'den itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi ile yapmış olduğumuz risk haritası çerçevesinde binaların yenilenmesi, belli alanlardaki eski bina stoklarının mutlaka kentsel dönüşüm ile yenilenmesini arzu ettik ve vatandaşımız ile görüşüyorduk” dedi.

“Deprem sonrasında karar vermekte zorlanan vatandaşlarımız kendileri başvuruyorlar”

Başkan Yazıcı,” Deprem sonrasında önceden karar vermekte çok zorlanan vatandaşlarımız daha hızlı hatta çok arzu eden, diyalog kurmakta zorluk çektiğimiz vatandaşlarımızın bizimle kendileri diyaloğa geçerek kentsel dönüşüm için bizlere başvuruyorlar. Biz de bu talepleri karşılamak için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Zaten yıllardır 8 bin 500 bağımsız bölümde yapmış olduğumuz dönüşümlere ek olarak çok hızlı bir şekilde yeni dönüşümlerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.