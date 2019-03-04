Tuzla'da kıraathanede yaşlı adamın bir kişiyi silahla vurduğu anlarda yaşananlar kamerada

Tuzla'da 65 yaşlarındaki bir şahıs, kıraathanede tartıştığı Sezai Aktaş'ı bacağından silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Silahlı şahsın olay yerinden kaçması ile yaralı adamın çevredekilerden yardım istemesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Tuzla Aydıntepe Mahallesi Dr. Sadık Ahmet caddesi Demirci Sokak'ta dün sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerindeki bir kıraathanede 65 yaşlarındaki şahıs ile Sezai Aktaş arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kimliği henüz bilinmeyen şahıs, tartıştığı Sezai Aktaş'ı bacağından silahla vurarak yaraladı. Ardından yaşlı şahıs silahıyla olay yerinden koşarak uzaklaştı. Silah sesini duyan vatandaşlar merakla balkona çıktı. Yaralı adam, mekandan çıkarak balkondaki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sezai Aktaş tedavi edilmek üzere ambulans ekiplerince Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis, Sezai Aktaş'ı yaralayan yaşlı adamı bulmak için çalışmalarını başlattı. Öte yandan silahlı saldırı sırasında yaşanan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde silahlı yaşlı şahıs koşarak olay yerinden kaçıyor, yaralı şahıs çevredekilerden yardım istiyor.