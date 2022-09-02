Tuzla'da kitaplar devletten, kırtasiye malzemeleri Tuzla Belediyesi'nden

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda iyilik dağıtan gönüllüler tarafından hazırlanan çantalar, okul sıralarındaki yerini almaya başladı. Gönüllüler ile birlikte çalışmalara katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Tuzla'daki tüm ilköğretim, ortaöğretim ve lisedeki öğrencilerimize defter, kalem, silgi gibi eğitim setlerini hazırladık. Bütün öğrencilerimiz ücretsiz kitaplarla beraber bu setleri sıralarında bulacaklar” dedi.

Milyonlarca öğrenci 12 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim döneminin başlamasını heyecanla beklerken ailelerini de alışveriş telaşı sardı. Tuzla Belediyesi, ailelerin kırtasiye alışverişlerine katkı sağlamak için özel bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın destekleri ile hazırlanan projede Tuzla'nın 78 okulunda okuyan toplam 50 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine kırtasiye malzemesi dağıtılacak. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda 4 bin 500 kadın kent gönüllüsü tarafından hazırlanan çantalar, yine kadın kent gönüllüleri tarafından okul sıralarına bırakılmaya başlandı. Tuzla'da okuyan öğrenciler, ilk ders zili çaldığı gün kırtasiye malzemelerine kavuşacaklar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Gönül Elleri Çarşısı içerisinde bulunan iyilik atölyesinde paket yapan gönüllü kadınları ziyaret etti. Başkan Yazıcı hem kırtasiye malzemelerin olduğu paketi hem de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak okul çantalarını inceledi.

“Öğrencilere ücretsiz kitap dağıtılması devrim niteliğinde bir karadı”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 2022-2023 yılı eğitim öğretim başlıyor. Dolayısıyla evlerde tatlı bir telaş var. Bu telaş bizlerde de var. Yeni dönem başlamadan önce okullarımızın boya, badana ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da öğrencilerimize defter, kalem, eğitim seti hazırlıklarını tamamlama telaşı içerisindeyiz. Bu eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, en değerli varlığımız olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Eskiden bir eğitim öğretim yılı başlarken, kitap telaşı başlardı. 2003-2004 yılından sonra bu telaş ortadan kalktı. Hükümetimizin almış olduğu bir kararla eğitim öğretim döneminde kullanılacak kitaplar, öğrencilerimiz okullarına başlamadan sıralarında hazır olmaya başladı. Bu dünyada devrim niteliğinde bir karardı. O dönemde eğitim öğretimde eşitlik felsefesi ile yola çıkılan bu kampanyada da büyük bir başarı elde edildi. Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği sağlanmış oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“Öğrencilerimiz ücretsiz kitaplarla birlikte kırtasiye setlerini de sıralarında bulacaklar”

Başkan Yazıcı,” Geçtiğimiz günlerde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yeni bir karar alındı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ders kitaplarının yanında yardımcı kitapların da okul sıralarında hazır bulunacağının müjdesini vermişti. Bu da devrim üzerine devrimdir. İnşallah bu kararla da artık yardımcı kitaplar sıraların üzerinde olacak. Biz de bunun üzerine bir hazırlık yapalım dedik. Tuzla'daki tüm ilköğretim, ortaöğretim ve lisedeki öğrencilerimize bu kitapların yanında defterler, kalemler, silgiler gibi eğitim setlerini hazırladık. Bütün öğrencilerimiz kitaplarla beraber bu setleri sıralarında bulacaklar. İlköğretimde 18 bin 500 öğrenci, ortaöğretimde yaklaşık 16 bin 500 öğrenci ve lisede 15 bin öğrencimiz bu eğitim setlerini kitaplarla birlikte sıralarında bulacaklar.” dedi.

“4 bin ailemize okul çantası hediye edeceğiz”

Başkan Yazıcı,” Öğrencilerimiz, bu defterlere yepyeni dünyalar yazacaklar. Yepyeni hikayeler oluşturacaklar. Biz bu dönem içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda her zaman eğitim öğretim camiasının yanında olduk. Ben her zaman şunu söylüyorum. Tuzla'yı altınla kaplasak geleceğimiz olan gençlerimize iyi bir eğitim vermezsek hiçbir şeyin anlamı olmaz. Tüm öğrencilerimize bu eğitim setini vereceğiz. Ayrıca, yaklaşık 12 yıldır devam ettiğimiz Tuzla'da yaşayan, ekonomik olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarına vermiş olduğumuz çanta hediyemizi bu sene de vereceğiz. Yaklaşık 4 bin ailenin çocuklarına okul çantalarını hediye edeceğiz” dedi.