Tuzla'da koku paniğinin yaşandığı alan havadan görüntülendi

Tuzla'da sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenden kokunun yayılmasıyla panik yaşanan alan ve yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde sabah saatlerinde koku yayıldığı ihbarı üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri harekete geçmişti. Ekipler kanalizasyonu kontrol ederken, panik yaşanan alan havadan görüntülendi. Görüntülerde itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları görülüyor.